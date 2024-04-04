شئون الحرمين: بدء التقديم على الوظائف الموسمية اليوم

إيمان حنا

بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، استقبال طلبات الوظائف المؤقتة للعمرة والحج للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوى، وتستمر عملية التقديم يومين.

تتضمن الوظائف المعلنة مجموعة متنوعة من التخصصات، مما يتيح للراغبين في العمل فرصة اختيار ما يتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم.

فى هذا الصدد، دعت الهيئة الراغبين في التوظيف إلى الدخول على الرابط التالي:

wmn.gov.sa/public/?page=s…

لتقديم طلبك للحصول على فرصة عمل في إحدى وظائف هيئة شؤون الحرمين، والتي تتيح لك الفرصة للعمل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي خلال موسم الحج ورمضان، يمكنك اتباع الخطوات التالية ، قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة رئاسة الحرمين، حيث يتم تقديم الطلبات للوظائف المتاحة، واختر المسمى الوظيفي الذي ترغب في التقديم له، والذي يتعلق بالعمل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

ثم اطلع على جميع الشروط والأحكام المتاحة لهذه الوظيفة، وتأكد من أنك تستوفي جميع المتطلبات.

وقم بملء كافة البيانات الضرورية المطلوبة في نموذج التقديم، ثم اضغط على أيقونة "استكمال التسجيل" لإرسال طلبك، وتأكد من أن جميع البيانات التي قدمتها صحيحة ومحدثة.

بعد إكمال التسجيل بنجاح، توقع أن تتلقى تأكيدًا بالتسجيل وتعليمات إضافية إذا لزم الأمر، لذا تأكد من متابعة بريدك الإلكتروني بانتظام.