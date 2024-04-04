سيارة نقل ثقيل تقتحم مقهى وتصيب عدد من المواطنين فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت منطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، مساء الأربعاء، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد من مركبات التوك توك، بجانب اقتحام السيارة لمقهى عليه عدد من المواطنين.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا بوقوع حادث فى منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت ب5 مركبات توك توك.

كما اقتحمت السيارة مقهى للمواطينن، وأصابت نحو 20 شخصاً جارى حصرهم، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.