سكرتير محافظة أسوان تزور المصابين فى حادث اقتحام سيارة نقل لمقهى

أسوان – عبد الله صلاح

زارت فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، مصابى حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل "نقل مياه" لمقهى واصطدام 5 مركبات توك توك، داخل مستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على صحتهم وتوفير الرعاية الطبية لهم، بناءً على توجيهات محافظ أسوان.

واطمأنت السكرتير العام لمحافظة أسوان، خلال الجولة التى رافقها فيها الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، وأحمد عز المشرف على مركز السيطرة بالمحافظة، على صحة المصابين الخمسة، للإشراف على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وتسخير كافة الإمكانيات الصحية على الوجه الأكمل حتى يتنسى تماثلهم للشفاء الكامل، وعودتهم لأسرهم.

ومن جانبه، وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، مديرية التضامن الاجتماعى بالبدء الفورى فى إجراءات صرف التعويضات المقررة للمصابين الـ5 وأسر المتوفين الـ3، وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى وقوع حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل "نقل مياه" إلى مقهى واصطدامها بـ5 مركبات توك توك، بمنطقة الصداقة القديمة، وأسفر الحادث وفقاً لبيان مديرية الصحة، عن مصرع 3 أشخاص وهم: أحمد طه محمد 6 سنوات، وعبد الرحمن محمد جمال 10 سنوات، وأتكاتى 40 سنة، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأصيب فى الحادث 5 أشخاص، هم: محمد خليفة حسن 50 سنة، وأصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعمر صلاح متولى 11 سنة، وأصيب بكسور متفرقة بالجسم، وأنور الصادق محمد نصار 20 سنة، وأصيب بكسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وطه أحمد محمد عبد المحسن 35 سنة، وأصيب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر محمد كمال 27 سنة، وأصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.