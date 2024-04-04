سعر الجنيه الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تطورات حركة وسعر الجنيه الذهب فى مصر فى الصاغة بعد ارتفاع بحوالي 120 جنيها، حيث يسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق حاليًا 24800 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة فى سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة نحو الصعود بسبب ارتفاع السعر العالمى للذهب لمستويات غير مسبوقة.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 4 أبريل 2024 وقت نشر هذه السطور 24800 جنيها وبدون إضافة مصنعية وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها للشركات المنتجة فى السوق المصرى.



