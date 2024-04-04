زيادة المتصلين على الخط الساخن لعلاج الإدمان 500% بعد حملة إنت أقوى من المخدرات

كتب مدحت وهبة

شهدت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات" تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك " إلى أكثر من 1.2 مليون مشاهدة، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب "، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان، كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان إلى 4147 مكالمة لتلقى العلاج من الإدمان، وذلك في أول 5 أيام من إطلاق الحملة بنسبه 500% مقارنة بعدد 700 مكالمة عن نفس الفترة قبل الحملة ، مما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث يتم توفر خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أطلقت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.

تدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق اللذين وقعوا فى فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان الي طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وارسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هاتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطبتش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات".

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى الرغبة للتقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.