رزق حلال فى نهار رمضان.. طالب من ذوى الهمم يبيع الخس على صحراوى قنا.. صور

قنا - صابر سعيد

لم يستسلم للظروف المحيطة ولكنه حول الإعاقة إلي تحدي يساعده على المواصلة والاستمرار في مشواره التعليمي وكذلك في البيع والشراء الذي تعلمه من والده وشق الطريق بمفرده رغم إعاقته الحركية التي ولد بها، فهناك عمل بائعا للأحذية وهنا عمل بائعا للخس بجوار جامعته ولم يكترث للنظرات السلبية التي تحيط به.

يستقل التروسيكل الخاص به منذ طلوع الفجر رفقة والده ويذهب إلي زراعات الخاص التي يستأجرها والده من أحد المزارعين بالقيراط ثم يبدأ الحصاد حتى بذوغ الشمس ومن الصباح وحتى فترات المساء يتواجد الشاب على أحد الطرق السريعة والطرق الصحراوية ليعود في نهاية اليوم محملا بالرزق.

قال محمد رجب، طالب بكلية الآداب، إن بدايته كانت في مجال بيع الأحذية عن طريق التجول في قريته بالتروسيكل ولاقى ذلك العمل استحسان الجميع من أهالي القرية والزبائن الذين يتعاملون معه، واستطاع من خلال عمله توفير مصروفات الجامعة خلال الأعوام الأولى.

وأوضح محمد، أن بدأ مؤخرا في بيع الخس، حيث يذهب مع والده إلي أحد الزراعات التي يقوم بشراء الخس منها بالقيراط ويبدأ في التجهيز والبيع على مدار اليوم، ويتواجد في الطرق السريعة والصحراوية، ورغم إعاقته لا يجد صعوبة في ذلك.

وقدم محمد رجب، نصيحة للشباب أن عليهم بالعمل في أي مجال والرزق الحلال وكذلك مساعدة أسرهم لاسيما الأسر البسيطة، لافتة أنه شارك في عدد من مسابقات الشعر وحصد جوائز منها على المستوى المحلي ومستوى الجمهورية.

طالب الخس بقنا



محمد رجب طالب قنا