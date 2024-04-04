اليوم السابع
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رئيس وزراء بولندا: يجب على إسرائيل الاعتذار بعد مقتل بولندى فى غزة

الخميس، 04 أبريل 2024 01:02 م
رئيس وزراء بولندا: يجب على إسرائيل الاعتذار بعد مقتل بولندى فى غزة دونالد توسك
وارسو (أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك، إنه يجب على إسرائيل تقديم اعتذار ودفع تعويض لعائلة البولندى الذى لقى حتفه خلال غارة جوية للجيش الإسرائيلى فى غزة.

وأضاف توسك حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، سنتوقع تقديم تفسير فوري للظروف ودفع تعويض لأقارب الضحية.

وكان مواطن بولندي وثلاثة بريطانيين وكندي أمريكي وأسترالية وفلسطيني قد لقوا حتفهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين تابعتين لمنظمة المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن، في غزة بعد انتهائهم من تخزين مواد إغاثية وصلت إلى القطاع.

وأفادت المنظمة، التي علقت أعمالها بغزة عقب الحادث، بأنها نسقت عملياتها مسبقا مع الجيش الإسرائيلي وأن السيارتين كانتا تحملان شعار المنظمة بشكل واضح.







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