اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء عن طلبات زيادة أسعار الأدوية: نتخذ قرارات تضمن استدامة الصناعة

الخميس، 04 أبريل 2024 12:35 ص
رئيس هيئة الدواء عن طلبات زيادة أسعار الأدوية: نتخذ قرارات تضمن استدامة الصناعة لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية بالصحفيين والإعلاميين
كتب وليد عبد السلام

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التقى، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية عدد من الإعلاميين والصحفيين، وذلك على هامش حفل الإفطار السنوي للهيئة.

في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة بالصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا حرص الهيئة على مد جسور التواصل مع وسائل الإعلام، وأن هناك شراكة متينة بين الجانبين هدفها خدمة المواطن المصري.

كما أشاد بدور وسائل الإعلام الداعم لمسيرة الهيئة؛ وذلك من خلال نشر كافة المواد التوعوية التي ترتقي بثقافة المواطن الدوائية، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل الدوري مع وسائل الإعلام، مضيفًا أن الهيئة ترسي قواعد الشفافية والوضوح في التعامل مع الملف الإعلامي.

وعلق رئيس هيئة الدواء المصرية، على ما أثير من زيادة مرتقبة لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف، وتقدم العديد من الشركات بطلبات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أنه قبل ارتفاع سعر الدولار كانت الشركات تتقدم بطلبات لرفع الأسعار وما يمكن إجراؤه من قبل الهيئة بما يضمن استدامة الصناعة بالسوق المحلي وعدم إلقاء عبء على المواطن المصري، لا تتردد الهيئة في اتخاذه.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التواصل، وإرساء قيم الأخوة والتعاون، وترسيخ الشراكة مع وسائل الإعلام الوطنية.







هيئة الدواء

تسعيرة الدواء

تحرير سعر الصرف

هيئة الدواء المصرية

رئيس هيئة الدواء المصرية

علي الغمراوي




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