رئيس مكتب زيلينسكى يبحث مع وفد أمريكى الأوضاع فى أوكرانيا

كييف (أ ش أ)

بحث رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى أندريه يرماك، مع وفد من اللجنة الأمريكية لاستراتيجية الدفاع الوطنى برئاسة جين هارمان، الأوضاع فى أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكرانى، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، أن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أجرى محادثات مع وفد من اللجنة الأمريكية، حيث أطلع نائب رئيس المكتب الرئاسي رومان ماشوفيتس الوفد على الوضع في ساحة المعركة بأوكرانيا، فضلا عن الهجمات الجوية الروسية الضخمة على البنية التحتية للطاقة والمدنية في أوكرانيا باستخدام الصواريخ وطائرات شاهد بدون طيار والقنابل الجوية الموجهة.

وشدد على ضرورة تعزيز دفاعه الجوى وزيادة عدد المدفعية والأسلحة بعيدة المدى، لافتا إلى أن قرار مجلس النواب بتقديم المساعدات لأوكرانيا يشكل أهمية بالغة، معربا عن شكره إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته وحزبي الكونجرس والشعب الأمريكي بأكمله على دعم أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وقال يرماك إن زيارتكم هي إشارة أخرى على الدعم القوي من الولايات المتحدة.

وكان أندريه ييرماك قد اجتمع بوفد من رؤساء لجان البرلمان الأوروبي لمناقشة سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.