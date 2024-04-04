رئيس حكومة إسبانيا: اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد تل أبيب أمر مطروح

فاطمة شوقى

يرفع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لهجته ضد حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية، التي يوجد بينها بالفعل توترا كبيرا ، وتنتهى الجولة الثانية لسانشيز في منطقة الشرق الأوسط بمواجهة مباشرة مع تل أبيب بشان الهجوم.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية لا يستبعد اتخاذ إجراءات دبلوماسية تجاه إسرائيل، بسبب حادث المطبخ المركزى العالمى، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ هذه الإجراءات تجاه إسرائيل إذا لم يقدم توضيحات حول الهجوم على منظمة الشيف خوسيه أندريس غير الحكومية ، الذى قتل فيه 7 من عماله.

وطالب سانشيز بتوضيحات جديدة خلال ظهوره إلى جانب رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في اليوم الأخير من جولته بالشرق الأوسط.

ويرى سانشيز أن توضيحات الإدارة الإسرائيلية، غير مقبولة على الإطلاق وغير كافية، ويأمل أن يكون هناك توضيح أكثر تفصيلا لسبب التفجير.

وبدأ رئيس حكومة إسبانيا ، الاثنين ، الماضى جولة فى الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام ، لبحث الحرب فى غزة ، ودفاعه عن الاعتراف بفلسطين، حيث أنه زار الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر ، لبحث أزمة الحرب فى غزة، وسيقترح سانشيز هذا الحل ويصادق على ضرورة وقف إطلاق النار الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك في الاجتماعات التي سيعقدها في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ وفي الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ وفي الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وستكون زيارة بيدرو سانشيز هي الزيارة الأولى لرئيس تنفيذي إسباني إلى الأردن والمملكة العربية السعودية منذ خمسة عشر عامًا، والأولى إلى قطر منذ ثلاثة عشر عامًا، منذ أن كان خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو آخر من قام بذلك في عامي 2009 و2011، على التوالي.

وقام رئيس الحكومة بهذه الجولة في الشرق الأوسط بعد أسبوع واحد فقط من التزامه مع ثلاثة رؤساء وزراء أوروبيين آخرين - من أيسلندا ومالطا وسلوفينيا - بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستغل بيدرو سانشيز اجتماع المجلس الأوروبي الأخير الذي انعقد في بروكسل لجذب القادة إلى فكرته الخاصة بحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ويصر الرئيس الإسبانى أيضًا على أن تستضيف إسبانيا مؤتمرًا للسلام يسمح له بترسيخ حل لصراع الحرب.



كان هذا الالتزام خطوة جديدة في نية سانشيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه في مناقشة تنصيبه التزم بالفعل بالعمل من أجلها، وأعلن في بداية شهر مارس أنه سيقترح هذا الاعتراف على البرلمان في هذه الهيئة التشريعية، وهو الموقف الذي أشادت به الدول العربية، ومن المؤكد أنه سيحظى بتقدير الزعماء الذين سيلتقي بهم في هذه الجولة في الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر - وجميعهم مؤيدون لموقف بيدرو سانشيز.



وأشارت الصحيفة إلى المشكلة الدبلوماسية التى بدأت في الأشهر الأخيرة بين إسبانيا وإسرائيل بسبب موقف الحكومة بعد حرب غزة ، وإدانة إسبانيا لإسرائيل .



