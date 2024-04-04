اليوم السابع
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رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع

الخميس، 04 أبريل 2024 03:12 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.







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