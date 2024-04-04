ديلى ميل: الأمريكى ضحية استهداف المطبخ العالمى كان يستعد للمغادرة إلى مصر

ريم عبد الحميد

قالت صحيفة دايلى ميلى البريطانية إن جاكوب فليكنجر، عامل الإغاثة فى منظمة المطبخ المركزى العالمى، الذى كان بين ضحايا الاستهداف الإسرائيلى الأخيرـ كان على مسافة أيام لمغادرة قطاع غزة.



وكان فليكنجر، الأمريكى الكندى، واحدا من سبعة ضحايا سقطوا جراء ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة للمطبخ المركزى العالمى، وهى منظمة تقدم مساعدات الغذاء للفلسطينيين فى غزة.

وصرح والده جون فلينكجر لموقع دايلى بيست إن نجله كان يخطط للسفر إلى مصر فى غضون أيام حيث كان يخشى على سلامته. وأشار إلى أن آخر رسالة تلقاها منه كان مفاداها أن الوضع يتغير كل يوم على الأرض مع تهديد إسرائيل باستهداف رفح، وكان يستعد للتواجد فى القاهرة بنهاية الأسبوع.

وقال الأب فى منشور على فيس بوك إن نجله مات وهو يعمل ما أحب، حيث كان يتطوع منذ بداية مارس لتقديم الغذاء للفلسطينيين.

وأثار استهداف المطبخ المركزى العالمى غضبا دوليا وزاد منا لضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلى بسبب حربه الوحشية التى قتلت أكثر من 32 ألف فلسطينى فى قطاع غزة خلال 6 أشهر.

ودعت منظمة المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن، إلى إجراء تحقيق مستقل يجرى من قبل طرف ثالث فى الغارات الإسرائيلية، التى أسفرت عن مقتل سبعة من موظفيها فى قطاع غزة.

وذكرت المنظمة في بيان الخميس، نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية، لقد طلبنا من حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إلينا في المطالبة بإجراء تحقيق مستقل يجرى من قبل طرف ثالث في هذه الهجمات، بما في ذلك ما إذا كانت قد نفذت عمدا أو انتهكت القانون الدولي.

وأضافت المنظمة أنها طلبت من الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ بجميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد أخرى يحتمل أن تكون ذات صلة بالضربات من أجل ضمان نزاهة التحقيق.