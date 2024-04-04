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دعاء اليوم 25 من رمضان.. اللهم اجعلنى محبا لأوليائك

الخميس، 04 أبريل 2024 03:30 ص
دعاء اليوم 25 من رمضان.. اللهم اجعلنى محبا لأوليائك دعاء -أرشيفية
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى صلى الله عليه وسلم على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم. 

وإليكم دعاء اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَمُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".

ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".







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