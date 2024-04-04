كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 ، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد بانخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل .

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر 2024 ، كما يلى:

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 أبريل 2024.

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 أبريل "أول أيام عيد الفطر المبارك 2024":

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22.



