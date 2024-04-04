دبلوماسى روسى: موسكو تدعم طلب فلسطين لاستئناف عملية عضويتها فى الأمم المتحدة

موسكو (أ ش أ)

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، أن موسكو تدعم قرار فلسطين استئناف عملية الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية .

وكتب بوليانسكى على قناته عبر تطبيق تليجرام، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، إن الفلسطينيين طلبوا من رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استئناف عملية النظر في طلب عضويتهم، التي بدأت عام 2011، وهو قرار طال انتظاره ونؤيده بكل الوسائل .

وأضاف الدبلوماسي الروسى أن العملية تتكون من عدة مراحل، في المرة الأخيرة تم تعليقها من قبل الولايات المتحدة.. سنرى ماذا سيفعلون الآن، في مواجهة التدمير الكامل لغزة " .

من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لمالطا فانيسا فرايزر إن مالطا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر قدمت إلى الأعضاء الآخرين طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

ويتم منح العضوية في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يحظى طلب العضوية بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، شريطة ألا يمارس أي من الأعضاء الدائمين المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا حق النقض، وبعد ذلك ينتقل الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

