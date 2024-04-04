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خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية لطلاب جامعة المنيا.. تعرف عليها

الخميس، 04 أبريل 2024 08:26 م
خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية لطلاب جامعة المنيا.. تعرف عليها جامعة المنيا - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إنه سوف يتم تفعيل خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية للطلاب بالجامعة، لتيسير إجراءاتها، ولما توفره من وقت وجهد في سبيل الحصول على ورقة إخلاء الطرف، حيث توفر الخدمة عناء البحث عن الجهة المختصة وتوقيعها، تتيح الخدمة إمكانية التواصل مع الموظفين والمعنيين بإنهاء إجراءات الطلاب اللازمة، من أجل الاطلاع على الطلبات المحالة لهم، وسرعة تنفيذها.

كما قال رئيس الجامعة أنه تم وضع خطة، أن تكون جميع كلياتها وبرامجها معتمدة، وذلك خلال عامين قادمين، وتم مناقشة موقف الكليات التى ستتقدم للاعتماد خلال يونيو القادم، وتحديد موعد تقدم الكليات المعتمدة لتجديد اعتمادها مرة أخرة بعد انتهاء مدة اعتمادها.







جامعة المنيا

اخلاء الطرف الاليكترونى

التعليم العالى

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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