اليوم السابع
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الخميس، 04 أبريل 2024 10:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق بمدينة كورسك الروسية بعد إسقاط طائرة مسيرة

الخميس، 04 أبريل 2024 10:40 م
حريق بمدينة كورسك الروسية بعد إسقاط طائرة مسيرة حريق- أرشيفية
وكالات

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اندلع حريق بالقرب من السوق المركزى فى مدينة كورسك الروسية، اليوم الخميس، بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوى طائرة مسيرة، وهى واحدة من أربع طائرات مسيرة جرى اعتراضها فوق المنطقة، بحسب سكاى نيوز.

,قال رومان ستاروفويت حاكم مدينة كورسك الروسية فى منشور على تطبيق "تلغرام" إن السلطات أرسلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، مضيفا أن طائرة مسيرة استهدفت منزلا واندلع حريقان بسبب ذلك.

ولم ترد بلاغات عن سقوط ضحايا.
وتكررت الانفجارات والهجمات على المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا خلال العامين الماضيين منذ شنت روسيا الحرب على أوكرانيا. ويتهم المسؤولون الروس القوات الأوكرانية أو مخربين موالين لكييف بشن الهجمات.







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