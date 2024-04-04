حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط تصل 42336 طنا

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35184 طن تشمل: 3000 طن مولاس و11844 طن رمل صب و11788 طن يوريا صب و355 طن بصل معبأ و1101 طن أسمنت معبأ و150 طن كسب فول صويا و6946 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طن تشمل: 25383 طن قمح و10164 طن خردة و 5323 طن حديد و 750 طن مولاس و 716 طن خشب زان.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 386 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4144 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63657 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143785 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة.