حبس المتهمين بتخصيص ورشة لتصنيع الذهب وبحوزتهم 900 جرام فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قررت النيابة العامة فى أسوان حبس المتهمين، بتخصيص ورشة لتصنيع الذهب الخام، وذلك بمنطقة وادى خريت بمركز نصر النوبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز نصر النوبة، يفيد بضبط مجموعة من المتهمين بتخصيص ورشة بمنطقة خريت لدمغ الذهب وتصنيعة بالمخالفة القانونية، والعثور علي مبلغ مالي قدر بـ مليون 175 ألف جنيه و 900 جرام من الذهب.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.



