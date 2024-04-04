اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس المتهمين بتخصيص ورشة لتصنيع الذهب وبحوزتهم 900 جرام فى أسوان

الخميس، 04 أبريل 2024 11:44 ص
حبس المتهمين بتخصيص ورشة لتصنيع الذهب وبحوزتهم 900 جرام فى أسوان سبك الذهب - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة فى أسوان حبس المتهمين، بتخصيص ورشة لتصنيع الذهب الخام، وذلك بمنطقة وادى خريت بمركز نصر النوبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز نصر النوبة، يفيد بضبط مجموعة من المتهمين بتخصيص ورشة بمنطقة خريت لدمغ الذهب وتصنيعة بالمخالفة القانونية، والعثور علي مبلغ مالي قدر بـ مليون 175 ألف جنيه و 900 جرام من الذهب.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.


 







ورشه لتصنيع الذهب

الذهب الخام

اسوان

نصر النوبه

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة