جوتيريش يدعو إلى تخليص العالم من الألغام إلى الأبد

نيويورك (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تخليص العالم من الألغام مرة واحدة وإلى الأبد بسبب الخطر الذى يمكن أن تشكله على مختلف المجتمعات لعقود قادمة.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولى للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إن الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب تهدد بشكل مباشر ملايين الأشخاص المحاصرين في الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم - من أفغانستان إلى ميانمار إلى السودان إلى أوكرانيا إلى كولومبيا إلى غزة.

وأكد أنه حتى بعد انتهاء القتال، يمكن لهذه الأجهزة القاتلة أن تلوث المجتمعات لعقود قادمة، مما يشكل خطرا يوميا ومميتا على النساء والرجال والأطفال على حد سواء، ويمنع المساعدات الإنسانية والإنمائية الحيوية.

وأشار جوتيريش إلى أن موظفي الأمم المتحدة الشجعان في مجال مكافحة الألغام يعملون مع الشركاء لإزالة هذه الأسلحة الفتاكة، وضمان قدرة الأشخاص على السفر بأمان في مجتمعاتهم، وتوفير التعليم وتقييم التهديدات للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في المجال الإنساني.

وقال إن موضوع هذا العام – حماية الأرواح وبناء السلام – يذكرنا بالحاجة إلى حماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وجه جوتيريش دعوة للدول الأعضاء لدعم استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، والتصديق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية الذخائر العنقودية، وتنفيذها بالكامل.