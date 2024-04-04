جهات رقابية.. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

كتب أحمد إسماعيل

تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

تعتبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هي الجهة الرقابية الوحيدة التي يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة والمستوردة"، وذلك وفقا لصدور العديد من القرارات والقوانين واللوائح التي أكدت نصت على ذلك.

تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة، كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي تيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية لتحقيق التقدم، حماية المستهلك.

أنشئت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بداية السبعينات عندما زاد اهتمام الدولة بنشاط التصدير والاستيراد، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات، والمستورد من السلع الغذائية والصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية.

