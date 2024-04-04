جنايات مستنأف الإسكندرية تحيل أوراق كهربائى للمفتى لخطف طفلة جارته للتعدى عليها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، إحالة أوراق المتهم " أ.ش.ع" كهربائي، الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف المجني عليها " ب.ش.ا" .

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجنى عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم " أ.ش.ع" كهربائى، بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.



