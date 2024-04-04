جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين لجلسة 9 مايو

كتب عبد الله محمود

قررت، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، لجلسة 9 مايو لتعذر حضور المتهمين.

كانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.