جنازة مهيبة لشهيد الجدعنة فى نهار رمضان.. نزل ينقذ 4 فى سيارة غرق معاهم

الغربية مصطفى عادل

شيع المئات من أهالى قرية ميت السودان مركز طنطا بمحافظة الغربية جنازة شهيد الجدعنة الشاب إبراهيم محمد صبري محمد البرلسي، والذي توفي غرقا في ترعة الملاحة، بعد أن قفز في المياه بدون تردد في محاولة منه لانقاذ ركاب سيارة سقطت في الترعة، إلا أنه فارق الحياة مع ركاب السيارة الـ 4.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على شهيد الجدعنة، بالمسجد الكبير بالقرية، وسط دموع الآلم والفراق بين والده وشقيقيه واقاربه.

وجلس والد الشاب الفقيد بجوار نعشه بالمسجد ممسكا المصحف والدموع لا تتوقف في عينيه، مودعا نجله لمثواه الأخير.

وقال نايل البرلسي أحد اقاربه أن الشاب الشهم مشهود له بحسن الخلق والادب والاحترام، ويحبه الجميع، وهو أيضا شاب مكافح ويعمل فى أحد الكافيهات بجانب دراسته.

وأضاف أن الشاب الضحية توفي شهيدا وهو صائم بعدما قفز في المياه بدون أي تردد لإنقاذ الضحايا، إلا أنه توفي غرقا معهم.



