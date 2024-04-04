اليوم السابع
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جلسة صلح فى السنطة بالغربية تنهى خلافا بين عائلتين

الخميس، 04 أبريل 2024 09:51 م
جلسة صلح فى السنطة بالغربية تنهى خلافا بين عائلتين جلسة صلح في السنطة
الغربية محمد طارق

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عقدت جلسة صلح عرفية بالسنطة في محافظة الغربية لمدة 4 ساعات بين عائلتين، وذلك لإنهاء خلاف بسبب المعاملات التجارية تسببت في مشاجرات متعددة وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزع جميع الخلافات والتنازل عن جميع المحاضر المحررة بقسم الشرطة.

شكلت اللجنة العرفية بمعرفة كلا من العمدة أسامة الجحش رئيسا وعضوية كلا من "حسن ناصف، سعيد أبو المجد، عبظه أمام، خالد نصر" وتم الصلح بين الأطراف ودفع الحقوق، واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية، كما تم الاتفاق على شرطا جزائيا قدره مليون جنية يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله الكريم بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما، جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية امن الغربية متمثلة مباحث مركز شرطة السنطة.







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