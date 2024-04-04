جريمة من زمن فات.. صوت الأغنام يكشف جريمة قتل الراعى الشاب

كتب إيهاب المهندس

جلس مع شيطانه يفكر في طريقة لدفع قسط منزله الجديد، لتختمر في ذهنه فكرة سرقة اغنام جارة المزارع وبيعها لجمع المال، لم يخطط للسرقة فقط بل قرر قتل المجني عليه وكأن شيء لم يكن.

وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "جريمة من زمن فات"، سنعرض جريمة حدثت تفصيلها في شهر أغسطس من عام 2004 استعانة خلالها مزارع بـ 2 من أقاربه لقتل راعي غنم وسرقة ماشيته وبيعها ولكن خاب سعيهم ومسعاهم.

نعود للوراء لشهر أغسطس من عام 2004، ونتجه لمنطقة سيوة، وداخل منزل جديد كان يجلس المتهم الأول "ا.أ"، يبحث عن طريقة لجمع المال الحرام لدفاع قسط المنزل، ليسيطر عليه الطمع ويقرر قتل جاره "م. م"، 21 سنة، راعي أغنام والذى يمتلك 190 رأس "غنم وماعز"، واستعان باثنين من أقاربه لتنفيذ جريمته.

في هدور وروية ومخطط محكم احضر، ومع ساعات متأخرة من يوم الواقعة اقتحم المتهم الأول واثنين من رفقاء السوء حوش الضحية، وتعدوا عليه بالضرب وهشموا رأسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

بطريقة شيطانية حاول المتهمين إخفاء جثة المجني عليه وربطوها بحجر وألقوها في مصرف للمياه معتقدين أن جريمتهم لن تكتشف، وخلال بحث المتهمين عن سيارة لنقل المسروقات ارتفعت أصواتها ليكتشف أحد الجيران الجريمة ويبلغ عن الواقعة.

حاول المتهمين الهروب من مكان الجريمة ولكن خاب مخططهم ليتم القبض عليهم، ليعترفوا بتفاصيل جرمتهم البشعة، وليتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت الدعوي عن بصر وبصيرة، وبعد سماع أقوال الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة، قضت بالإعدام شنقا لمتهمين والمشدد للمتهم الثالث، لتستريح روح الضحية في مرقدها.