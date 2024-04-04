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جامعة حلوان تستضيف اليوم ندوة للداعية مصطفى حسنى

الخميس، 04 أبريل 2024 05:00 ص
جامعة حلوان تستضيف اليوم ندوة للداعية مصطفى حسنى جامعة حلوان تستضيف الداعية مصطفى حسنى
كتب محمد صبحى

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تنظم أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية" بجامعة حلوان ، اليوم الخميس ، بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب، ندوة بعنوان "خواطر رمضانية" للداعية الإسلامي مصطفى حسني، وتعقد الندوة فى  تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمجمع الفنون والثقافة.

وتعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وتستهدف الندوة إلقاء الضوء على روح شهر رمضان المبارك وتعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلاب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الداعية مصطفى حسني ومناقشة مختلف القضايا الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم.

وقام بتنسيق الندوة الدكتور محمد حلمي رائد أسرة "من أجل مصر المركزية"، وإشراف الدكتورة بسنت سيد نائب رائد الاسرة، ياسر الجبالي مسئول الأسرة.







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