جامعة حلوان تستضيف المستشار الثقافى اليمنى لبحث سبل التعاون

محمد صبحى

استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة اليمنية في المجالات الثقافية والأكاديمية.

استقبل المستشار الثقافي اليمني الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا الرفاعي عميد كلية الطب، والدكتور هيثم سويلم مسئول التسويق والدعاية بإدارة الوافدين بالجامعة، والأستاذة فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد.

خلال اللقاء، تم بحث آليات تعزيز التعاون بين جامعة حلوان والسفارة اليمنية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية والبحثية، كما تم التطرق إلى سبل دعم الطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعة وتذليل أي معوقات قد تواجههم.

ويأتي ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول العربية، خاصة في المجالات العلمية والثقافية، بجانب أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات والمؤسسات التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور هادي الصبان بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة حلوان في خدمة العملية التعليمية والبحثية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجامعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



