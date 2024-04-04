تنورة ورقص وفرحة.. أجواء مبهجة بمائدة إفطار أهالى العمرانية

كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

تحت عنوان "العمرانية بتفرح.. إفطار بطعم الحب".. نظم أهالي العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، مائدة إفطار جماعية بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة من الشباب والأطفال وكبار السن، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وترفيهية متنوعة، بمشاركة عدد كبير من الشباب والأطفال، بالإضافة إلى استعراض فني مبهج قدمته إحدى فرق التنورة، وسط بهجة وفرحة من الأطفال وأبناء المنطقة.

وحرص كل أهالى المنطقة على التواجد فى مائدة الإفطار، والتراص في الشرفات لمتابعة الأجواء الاحتفالية الجميلة في شوارع منطقتهم، إذ غطت الأنوار والزينة والبالونات الملونة المبهجة الشوارع، وبثت الفقرات الترفيهية والفنية المتنوعة أجواءً احتفالية مبهجة.