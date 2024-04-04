اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تنورة ورقص وفرحة.. أجواء مبهجة بمائدة إفطار أهالى العمرانية

الخميس، 04 أبريل 2024 08:48 م
تنورة ورقص وفرحة.. أجواء مبهجة بمائدة إفطار أهالى العمرانية إفطار العمرانية
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان "العمرانية بتفرح.. إفطار بطعم الحب".. نظم أهالي العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، مائدة إفطار جماعية بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة من الشباب والأطفال وكبار السن، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وترفيهية متنوعة، بمشاركة عدد كبير من الشباب والأطفال، بالإضافة إلى استعراض فني مبهج قدمته إحدى فرق التنورة، وسط بهجة وفرحة من الأطفال وأبناء المنطقة.

وحرص كل أهالى المنطقة على التواجد فى مائدة الإفطار، والتراص في الشرفات لمتابعة الأجواء الاحتفالية الجميلة في شوارع منطقتهم، إذ غطت الأنوار والزينة والبالونات الملونة المبهجة الشوارع، وبثت الفقرات الترفيهية والفنية المتنوعة أجواءً احتفالية مبهجة.

 







العمرانية بتفرح

مائدة إفطار العمرانية

العمرانية الشرقية

الجيزة

رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة