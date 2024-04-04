"تموين الفيوم": ضبط 333 قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية بمصنع غير مرخص

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت إدارة التموين بمركز طامية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج مرقة الدجاج، به كمية بلغت 333 قطعة مرقة منتهية الصلاحية، و120 كيلو مكعبات قبل التغليف، و8 شكائر بإجمالي 440 كجم مواد خام، في حملة تموينية بالمركز.

يأتي ذلك، في إطار خطة المحافظة، وفقا لبيان صحفي، اليوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، والأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية.