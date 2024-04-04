تموين أسيوط: 13 حملة تموين يوميا لضبط الأسواق ومحتكرى السلع

أسيوط -هيثم البدرى

قال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مديرية التموين تشن حملات يومية ، ومستمرة علي الأسواق لضبط محتكري السلع الغذائية ،ومحاربة تجار السوق السوداء ،وضبط العمل بالمخابز .

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية تشن 13 حملة خارجية يوميا بالإضافة إلى 3 حملات رئيسية من مدير التموين ، ومدير الرقابة ، ومدير التجارة ومفتشي التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ، ومفتشي الأغذية والطب البيطري، وذلك لضبط محتكري السلع الغذائية ، ومحاربة تجار السوق السوداء ومراقبة الأسعار

واضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملات مستمرة يوميا وخاصة علي الأسواق ، والمخابز لمتابعة المواصفات القياسية والقانونية لرغيف الخبز مؤكدا علي عدم التهاون في تحرير المخالفات ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.