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تموين أسيوط: 13 حملة تموين يوميا لضبط الأسواق ومحتكرى السلع

الخميس، 04 أبريل 2024 04:00 ص
تموين أسيوط: 13 حملة تموين يوميا لضبط الأسواق ومحتكرى السلع جانب من الحملات
أسيوط -هيثم البدرى

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قال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مديرية التموين تشن حملات يومية ، ومستمرة علي الأسواق لضبط محتكري السلع الغذائية ،ومحاربة تجار السوق السوداء ،وضبط العمل بالمخابز .

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية تشن 13 حملة خارجية يوميا بالإضافة إلى 3 حملات رئيسية من  مدير التموين ،  ومدير الرقابة ، ومدير التجارة ومفتشي التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ، ومفتشي الأغذية والطب البيطري، وذلك لضبط محتكري السلع الغذائية ، ومحاربة تجار السوق السوداء ومراقبة الأسعار

واضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملات مستمرة يوميا وخاصة علي الأسواق ، والمخابز لمتابعة المواصفات القياسية والقانونية لرغيف الخبز مؤكدا علي عدم التهاون في تحرير المخالفات ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.







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