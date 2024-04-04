تقرير دولى: تصنيع 100 مليون طن بلاستيك سنويا عالميا دون إعادة التدوير كارثة بيئية

كتبت منال العيسوي

المواد البلاستيكية واستخداماتها وآثارها البيئية على المدى البعيد، تشكل أهمية بالغة على مائدة المحادثات الدولية والاتحاد الأوروبى، لما لها من آثار كارثية على البيئة والإنسان معا.

وفى تقرير صادر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكد أن المواد البلاستيكية مواد متينة وخفيفة الوزن وغير مكلفة، ويمكن تشكيلها بسهولة في مختلف المنتجات، ويتم تصنيع حوالى 100 مليون طن من البلاستيك في جميع أنحاء العالم سنوياً، حوالي 200 مليار جنيه من المواد البلاستيكية الجديدة هي تعد مشكلة حرارية ، ومغلفة ، ولابد من الحاجة إلى إعادة الاستخدام واسترجاع وإعادة تدوير المواد البلاستيكية،

وحدد التقرير انواع البلاستيك القابل لإعادة التدوير، مؤكدا أنه يوجد حوالى 6 انواع من البلاستيك، وجميعها غير قابل للتحلل منهما بوليستيرين، الذى يتم تصنيع الاكواب منه والسكاكين والحاويات، أما النوع الثانى فهو ماده بولي بروبلين التى يتم تصنيع صناديق الغداء منها ، وحاويات الطعام والآيس كريم، أما مادة بولي إيثيلين منخفضة الكثافة هى التى يتم تصنيع صناديق القمامة والحقائب منها، وايضا مادة كلوريد البولي فينيل اللدائن أو كلورايد البولي فينيل، التى يتم تصنيع زجاجات العطور منها وعلب العصير ، بالإضافة لمادة البولي إثيلين عالي الكثافة، تلك التى يصنع منها عبوات الشامبو أو زجاجات الحليب، واخيرا مادة تيري فثالات البولي إيثيلين، التى يتم تصنيع زجاجات العصير والمشروبات الغازية.

وأوضح التقرير أنه حاليا يتم إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية المصنوعة من البولي إثيلين عالي الكثافة، والبولي فينيل كلورايد رغم صعوبتها حيث أن المواد البلاستيكية تعلق في معدات الفرز في مصانع إعادة التدوير، مما يتسبب في كسر أو وقف المعدات، إضافة أنه لا يمكن إعادة تدوير أغطية الزجاجات، مؤكدا أن هناك بعض أنواع البلاستيك لا يعاد تدويرها لأنها ليست مجدية اقتصاديا، حيث يمكن لمجموعة كبيرة من السلع أن تصنع من البلاستيك المعاد تدويره، منها بعض المواد التى تشمل الزجاجات البلاستيكية، وأكياس البضائع، وبطانات من البولي ايثيلين.

جدير بالذكر أنه كل ساعة، يستخدم الأمريكيين 2.5 مليون زجاجة بلاستيكية، ومعظمها يتم التخلص منها كل عام، ويتم إلقاء ما يكفي من البلاستيك بعيدا لتجوب العالم أربع مرات.