تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الأحد 07 أبريل إلى الثلاثاء 09 أبريل: انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية ونشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة يصاحب ذلك فرص أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتسجل مع يوم الثلاثاء المقبل على القاهرة الكبرى 24 درجة والصغرى 15 درجة ، وجنوب الصعيد تنخفض فيه درجات الحرارة العظمى لتصل 30 درجة.



ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.