تغطية شاملة.. 12.3 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

محافظة أسوان، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وسوف يتم إطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي لنظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة.

ومنظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، وتحولت الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أوجه الرعاية المتعددة للمواطنين بالجودة العالية .

فيما بلغت تكلفة تنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان 12,3 مليار جنيه، شملت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، وذلك فضلًا عن تكلفة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في المنشآت الصحية.

كما يتوالي تنفيذ البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المنقول تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي لضمان تحقيق افضل مخرجات الرعاية الصحية، وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

كما تم منح الاعتماد المبدئى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للعديد من مستشفيات أسوان، حيث وافقت اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على منح شهادات الاعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.



ونظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، العديد من الفعاليات التوعوية منها فعاليات توعوية حول تسوس الأسنان في المنشآت الطبية، لصحة الفم والأسنان، وتضمنت الفعاليات توزيع مواد تثقيفية وأدوات للعناية بالفم والأسنان، وتقديم استشارات مجانية للحد من مشاكل تسوس الأسنان، كما تم تنفيذ مبادرة ساعة سلامة فريق الجودة بوحدة صحة الأسرة بالإخصاص في إدفو غرب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الجودة والسلامة في الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، ولضمان رضا المنتفعين، اجتمع فريق عمل وحدة صحة الأسرة بسلوا قبلى بكوم أمبو مع أهالى القرية لبحث شكاوى المنتفعين.

كما قام فرع الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، ببذل مجهود كبير في الجوانب الإدارية بالمنشآت التابعة للهيئة بأسوان، حيث تم تزويد مستشفى النيل بمدينة إدفو بمعدات إضافية لتحسين مستوى النظافة بالمستشفى مع توفير مدير موقع بالمستشفى للمتابعة المستمرة.

واستعداداً للتشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، يجري تنفيذ مشروع إنشاء مول الخدمات الطبية المواجه لمستشفى المسلة التخصصى الذى يقام على مساحة 250 متر مسطح، ويتكلف إنشاؤه أكثر من 3 ملايين جنيه ليضم دور أرضى و3 أدوار علوية، وسيضم مراكز طبية فى التخصصات المختلفة، وأيضاً مراكز للأشعة، وصيدلية ليكون إضافة هامة للخدمات المقدمة بمستشفى المسلة، ويتم إنهاء إجراءات الترخيص وفقاً لاعتماد هذه المراكز من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى تكون متوافقة مع ضوابط ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل .

جدير بالذكر أنه تم تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية في مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة في المستشفيات، والخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص.

ومنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان ترتكز على 123 منشأة صحية، منها 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة، وتم استلام 90 منشأة صحية منهم 4 مستشفيات "أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة، الرمد"، بالإضافة إلى 86 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي أعمال التطوير والتجهيزات للمنشآت الصحية وفقًا للتخطيط الصحي واستعدادًا لتشغيل المنظومة رسميًا في المحافظة.

وتم الانتهاء من الاعتماد المبدئي لـ 33 منشأة صحية في أسوان حتى الآن لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا للمعايير القومية لضمان جودة الخدمات الصحية، تشمل مستشفى "أسوان التخصصي"، و3 مراكز طب أسرة "السيل، كوم إمبو، حاجر البصيلية"، و29 وحدة طب أسرة "أبو الريش قبلي، البيارة، جزيرة أسوان، الشيخ مصطفى، أبو سمبل، كيما، المحمودية، الشلال، العلاقي، العوضلاب، الخزان، الدقاديق، الشروانة قبلي، النزل، جعفر الصادق، قسطل، الشرفا، الكلح غرب، المفالسة، وادي عبادي، حاجر البلاليض، الفوزة، الكفور، الإسماعيلية، الشطب، القفطية، الجعافرة، حجازة، هيسا"، وتقدم مختلف الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن.

ويتم تسجيل المنتفعين بأسوان وفق آلية معينة، حيث تم الانتهاء من تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن.



وحدة طب أسرة الخزان (1)



وحدة طب أسرة الخزان (2)



وحدة طب أسرة الخزان (3)



وحدة طب أسرة الخزان (4)



وحدة طب أسرة الخزان (5)