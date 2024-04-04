تعليم الغربية تجرى حركة تنقلات بالوظائف القيادية فى السنطة وسمنود وشرق المحلة

الغربية مصطفى عادل

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حركة تنقلات محدودة ببن الوظائف القيادية بادارات السنطة وسمنود وشرق المحلة.

حيث كلف كلا من الدكتور هيثم محمد صلاح الدين عبد الجواد سكر، كبير معلمين ويشغل وظيفة مدير إدارة سمنود التعليمية، بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة السنطة التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وتكليف محمد أحمد أحمد أبو كفر، معلم خبير ويشغل وظيفة وكيل إدارة شرق المحلة التعليمية، بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة سمنود التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وتكليف سحر عبد الرافع المرسي السرجاني، كبير معلمين وتشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط بشرق المحلة، بتسيير أعمال وظيفة وكيل إدارة شرق المحلة التعليمية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، على أن يتم تنفيذ أوامر التكليف اعتباراً من الثلاثاء 30 أبريل 2024

يأتى ذلك فى إطار استكمال الهيكل الإداري في الوظائف القيادية على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وشغل الأماكن الشاغرة، تزامنا مع استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024، والمقرر أن تبدأ 8 مايو القادم، وحرصا على انتظام سير أعمال الامتحانات وضبط تشكيل اللجان وغرف العمليات بجميع الإدارات.