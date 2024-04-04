تسجيل 96 هزة ارتدادية فى تايوان بعد زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب الجزيرة

تايبيه (أ ش أ)

سجلت وكالة الأرصاد الجوية فى تايوان 96 هزة ارتدادية منذ مساء أمس وحتى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد الزلزال الذى ضرب الجزيرة وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن مراكز جميع الهزات الارتدادية وقعت في المنطقة الساحلية بمحافظة هوالين والمياه القريبة، حيث بلغت أقصى شدة للهزات 4 درجات.

وأضافت أن الهزات الارتدادية كانت شديدة بشكل خاص عند الساعة 2:30 والساعة الثالثة فجر الخميس بتوقيت الصين، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من زلزال على الهواتف المحمولة للمواطنين.

وتابعت أن هناك إحصاءات صادرة عن محافظة هوالين تفيد بأنه تم إنشاء 20 مركزا للإيواء بالمحافظة وأن جهود البحث والإنقاذ في هوالين قد اكتملت تقريبا باستثناء منطقة تاروكو السياحية والتي كان من الصعب إخلاؤها في الوقت المناسب؛ بسبب اضطرابات حركة المرور.

ولفتت إلى أن فرق البحث والإنقاذ هرعت من جميع أنحاء تايوان إلى محافظة هوالين وتم توفير الخيام والضروريات اليومية للأشخاص الذين كانوا يقيمون بشكل مؤقت في مراكز الإيواء بسبب تضرر المنازل.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطارئة في الجزيرة وتقارير وسائل الإعلام، تسبب الزلزال في إلحاق أضرار طفيفة نسبيا في مناطق أخرى غير هوالين، في حين أن غالبية الضحايا والأشخاص المحاصرين كانوا في هوالين.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة المنطقة البحرية قبالة هوالين في تايوان الصينية عند الساعة 7:58 صباح أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 1000 شخص، وهناك 101 شخص محاصر و34 مفقودا حتى الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء الخميس.