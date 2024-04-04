تدريب العمالة الجديدة قبل تسلمهم مهام عملهم بمياه بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف دورة تدريبية في مجالات " الموارد البشرية، القطاع المالي، خدمة العملاء، العلاقات العامة" بمقر الإدارة العامة للتدريب علي مدار أربعة أيام، في إطار الدفع بكوادر جديدة و مؤهله أحد مقومات سرعة الأداء الخدمي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين و العمل علي مدار الساعة.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ببنى سويف على ضرورة الإهتمام بتدريب العاملين المستمر وزرع قيم الولاء و الإنتماء و خاصة العاملين الجدد المقبولين من الذين تقدموا و اجتازوا كافة الإختبارات في التخصصات المختلفة مؤهلات عليا و حرفيين كلا في مجاله قبل تسلمهم مهام عملهم بالقطاعات المختلفة

واضافت المهندسة دينا فى بيان لها إهتمام الشركة المستمر بتدريب العنصر البشري من خلال بناء قدراتهم بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية و برامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا و التطور بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.