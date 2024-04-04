تحرير 760 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية ، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر مارس 2024"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير، الذى عرضه وكيل الوزارة "م. وصفى عبد الله"، الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة التي يبلغ عددها 1289 مخبزا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 339 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 588 محضراً لمخالفات بالمخابز، بواقع: 220 نقص الوزن، 102 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 34 عدم إعطاء بون صرف ، 92 لتدني مستوى النظافة، و10 محضر لعدم وجود ميزان، 28 محضراً للتصرف في الحصة، 81 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 21 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 223 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 8 محاضر لبدالين تموينيين (3 لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد و3 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و2 محضرعدم وجود شهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 180 محضرا منها: 53 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،50 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 20 محضراً للذبح خارج المجازر، 8 محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص، 22 محضرا لحيازة سلع مجهولة المصدر 3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 6 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم، و4 محاضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و14 محضراً لتجميع مواد بترولية.