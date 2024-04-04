تحذير لسوناك.. بريطانيا تنتهك القانون الدولى بمواصلة تسليح إسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

حذر مئات القضاة والمحامين والأكاديميين البريطانيين بلادهم من انتهاك القانون الدولى بمواصلة تسليح بريطانيا لإسرائيل.

وقالت صحيفة الجارديان إن ثلاثة من قضاة المحكمة العليا البريطانيين السابقين، بينهم رئيستها السابقة الليدى هايل، من بين أكثر من 600 محامى وأكاديمى وقضاة بارزين متقاعدين نقلوا هذا التحذير لبلادهم فى خطاب إلى رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك.

وقال الموقعون على الخطاب، ومنهم قضاة سابقين فى محكمة الاستئناف، إن الموقف الراهن فى غزة كارثى، وأنه نظرا لأن محكمة العدل الدولية وجدت أن هناك مخاطر هائلة من ارتكاب إبادة جماعية، فإن المملكة المتحدة ملتزمة قانونا بالتحرك لمنعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطاب الذى جاء فى 17 صفحة، والذى يرقى إلى كونه رأى قانونى، تم إرساله مساء الأربعاء، وقال: فى حين إننا نرحب بالدعوات القوية المتزايدة من قبل حكومتك إلى وقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عائق، ففى الوقت نفسه، فإن مواصلة مبيعات الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار فى التهديد بتعليق المساعدات البرياطنية للأونروا لا يفيان بالتزام الحكومة البريطانية بموجب القانون الدولى.

جاء هذا فى الوقت الذى كثف فيه أعضاء البرلمان البريطانى المحافظين الضغط على سوناك للتحرك بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الدوليين، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، فى غارة جوية إسرائيلية فى غزة يوم الاثنين استهدفت المطبخ المركزى العالمي. وتعتقد مصادر الحزب أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون كان يضغط لتشدد الحكومة نهجها إزاء إسرائيل، لكنه قوبل بمعارضة من داوننيج ستريت.

وقال ثلاثة من أعضاء المحافظين ووزير سابق عضو الآن فى مجلس اللوردات إنه ينبغى على بريطانيا أن توقف تصدر الأسلحة لإسرائيل بعد الضربة الأخيرة، بيما وحد استطلاع ليوجوف أجرى قبل الهجوم الأخير أن الحكومة والعمال بعيدين عن الشعور العام، حيث يؤيد أغلبية الناخبين بنسبة 56% إلى 17%، حذر الأسلحة للدولة العبرية.