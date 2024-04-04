تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. أبو هشيمة الخير تحتفل بيوم اليتيم مع أطفال محافظة بني سويف

نظمت مؤسسة أبو هشيمة الخير، احتفالية يوم اليتيم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة عدد من الأطفال الذين وصل عددهم إلى 100 طفل من دور الأيتام بمحافظة بني سويف، وذلك بمدينة من مدن الـ ملاهي بالقاهرة .

يأتي ذلك في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو هشيمة الخير والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت ممتع مع أقرانهم.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الترفيهية والمسابقات، التي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ثقافية وفنية، الى جانب ألعاب الملاهي وتوزيع ملابس العيد، بالاضافة إلى حفل إفطار جماعي.