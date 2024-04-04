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تبدأ وتخلص امتى؟ إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

الخميس، 04 أبريل 2024 07:22 م
تبدأ وتخلص امتى؟ إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص حسن شحاتة - وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112  لسنة 2024 بشأن اعتبار الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في المناسبات والأعياد فقد تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024  الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، على أن يكون يوم الأحد إجازه تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

 







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