بعد استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات.. هل هناك ملاحقات قضائية جديدة؟

كتب أحمد إسماعيل

حددت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر جلسة 16 أبريل الجارى، لنظر استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وكانت الدائرة 16 جزئى بمحكمة جنح أكتوبر بمجمع محاكم جنوب الجيزة الابتدائية، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وبرأت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة التى أقامها دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، وطلب فيها بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه، وهو ما يعنى عدم وجود ملاحقات قضائية أخرى ضد الفنانة نسرين طافش.