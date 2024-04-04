بريطانيا: حلف شمال الأطلسى أصبح أنجح تحالف على الإطلاق منذ 75 عاما

لندن (أ ش أ)

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسى أصبح أنجح تحالف عرفه العالم على الإطلاق منذ 75 عاما، وهو مستمر فى النمو من حيث الحجم والقوة .

وأوضح سوناك في بيان خاص فى ذكرى مرور 75 عاما على تأسيس حلف الناتو، بحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، عام 1949، وعلى أمل تجنب حرب مدمرة أخرى، انضمت المملكة المتحدة مع حفنة من الحلفاء للتوقيع على معاهدة شمال الأطلسي والتعهد بأننا سوف نهب دائما للدفاع عن بعضنا البعض".

وأشار إلي أن انضمام 20 عضوا آخر بجانب الاثني عشر المؤسسين بما في ذلك فنلندا والسويد، ليجمعوا 3.5 مليون فرد نظامي في دفاعنا الجماعي.

واكد أن المملكة المتحدة كانت في قلب حلف شمال الأطلسي الناتو، منذ البداية، لافتا إلي أن "اليوم، في مواجهة التهديدات الجديدة في أوروبا، نواصل قيادة من خلال قواتنا المسلحة المذهلة، واستثماراتنا المتزايدة في الدفاع، ما أدى إلى تعزيز وحدة الحلفاء بشكل لم يسبق له مثيل".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا " أن الذكرى السنوية هي اللحظة المناسبة لتجديد تعهدنا التاريخي تجاه هذا التحالف والقول إنه بغض النظر عمن يختبرنا، فإننا لن نتنازل. وعلى حد تعبير المعاهدة التي وقعناها قبل 75 عاماً، فسوف نستمر في توحيد جهودنا من أجل الدفاع الجماعي والحفاظ على السلام والأمن، لأن هذا هو ما يبقي الشعب البريطاني آمناً، الآن ولسنوات عديدة قادمة".