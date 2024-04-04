بدون متهم.. سر مقتل رجل أعمال وابنته فى الغربية بسبب 10 آلاف جنيه

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

-مقتل رجل أعمال وابنته

القضية غريبة من نوعها، وقد شهدتها محافظة الغربية، بعد أن استيقظ الأهالى على صدمة مفزعة بمقتل رجل أعمال وابنته حرقاً.

القضية أثارت الكثير والكثير من الدهشة والرعب وسط أهالى مدينة المحلة، بعد اكتشاف اختفاء مبلغ 10 آلاف جنيه، وسيف فضى من داخل المنزل. قوات الأمن انتقلت لمكان الحادث، وبتشريح الجثث تبين أن القاتل طعن المجنى عليهما، قبل أن يشعل النار بهما لإخفاء معالمهما، وقد انتشرت أقاويل كثيرة بعد الحادث، من بينها أن القاتل هو سائق المجنى عليه، وصديقه العاطل، خاصة وأن الاثنين اختفيا بعد الحادث مباشرةً، ولكن حتى الآن لم يكشف عن التفاصيل الحقيقة للحادث.



