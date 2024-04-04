بدء موسم الحصاد بمزارع مدارس شمال سيناء الزراعية

شمال سيناء ـ محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء موسم الحصاد لموسم الزراعة لمدارس شمال سيناء الزراعية من مشتل مدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الزراعية .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه تم زراعة هذا العام 12 فدان من المحاصيل الزراعية المثمرة، وهي 3 شعير جاهز للحصاد اليوم، 2 شعير أصفر طور النمو ،4 فدان طماطم 2 فدان باذنجان، وفدان يتم تجهيزة للزراعة الصيفية( بامية - ملوخية - قرع عسل)، وتم العام الماضى زراعة 10 أفدنة، ( 6 فدان طماطم 2 فدان كانتلوب 2 فدان شعير).

وخلال الافتتاح تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مشروع تربية الدواجن " الدفعة الثانية من الإنتاج الداجني، يرافقهم المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، والمهندس عبد الرزاق علي مدير إدارة التعليم الزراعي ومحمد مطاوع مدير إدارة المدرسة وإدارة التعليم الزراعي والمعلمين بالمدرسة.



افتتاح موسم الحصاد هذ العام



انطلاق موسم الحصاد



خلال موسم الحصاد



موسم الحصاد



