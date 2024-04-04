بايدن وترامب.. الحالة الصحية لأكبر مرشحين فى سباق رئاسى أمريكى تحت المجهر

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على غموض المعلومات بشأن الوضع الصحى للمرشحين المفترضين فى سباق الرئاسة الأمريكية 2024 ، على الرغم من أنهما أكبر مرشحين يسعيان للوصول إلى البيت الأبيض على الإطلاق.

وقالت الصحيفة إنه فى عام 2008، عندما كان السيناتور الجمهورى جون ماكين أكبر شخص يترشح فى سباق الرئاسة الأمريكى، سعت حملته لطمانة الرأى العام بشأن صحته. فقد سمحت للصحفيين بفحص ملاحظات مكتوبة بخط البد ونتائج مختبر ووثائق تأمين مكونة من 1173 صفحة. وكان عمر ماكين فى هذا الوقت 71 عاما.

والآن، فإن بايدن البالغ من العمر 81 عاما وترامب، 77 عاما، والكثير من الناخبين يعتقدون أن كلا الرجلين مسنان للغاية على الحكم لفترة جديدة. ويقول أطباؤهما أنهم يتمتعان باللياقة لتولى المنصب، لكن أيا منهما لم يوافق على كشف وثائقه الطبية لإثبات ذلك.

وكان بايدن قد كشف عن ملخص مكون من 6 صفحات لنتائج الاختبار الطبى فى فبراير، إلا أن طبيبه رفض إجراء مقابلات مع الصحفيين، فى كسر لتقاليد سابقة. أما ترامب، فكشف أقل مما كشف عنه بايدن. وكان آخر إشعار من طبيبه فى نوفمبر الماضى وتكون من ثلاث فقرات فقط. ولم يجلس أى من الرجلين لتقييم شامل للياقته العقلية، أو يجرى سلسلة من الاختبارات التى تجرى لمن هم فى نفس أعمارهم.

وتقول نيويورك تايمز إن الحقيقة القائمة منذ أمد بعيد فى النظام السياسى الأمريكى هى أن الرؤساء والمرشحين الرئاسيين يختارون ما يريدون فحصه وما يريدون تجاهله، ومقدار المعلومات الطبية التى سيكشفون عنها للرأى العام، وفى النهاية، ما سيعرفه الناخبون عن صحتهم ورفاهيتهم.

لكن الانتخابات التى تجرى بين أكبر مرشحين على الإطلاق تتحدى هذه الفكرة. والأمر لا يقتصر على فشل بايدن وترامب فى فعل أى شىء إضافى لطمأنة الأمريكيين بشأن قدرتهما على السير بشكل جيد فى العقد التاسع من حياتهم، ولكنهما يقومان بأقل مما فعله أسلافهما.