بالأرقام.. المساعدات المصرية لقطاع غزة منذ بدء العدوان

كتب سمير حسنى

قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن 87 % من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة مقدمة من الدولة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدنى بها.

أضافت المصادر، أن مصر استقبلت 582 رحلة جوية تقل مساعدات من دول العالم لقطاع غزة منذ بداية العدوان.

أشارت إلى حجم المساعدات التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بداية الأحداث وحتى أمس بلغ 123 سيارة إسعاف و43073 ألف طن مواد إغاثة.

أكدت المصادر، أن مصر استقبلت 6071 من المرافقين والحالات الإنسانية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وحتى يوم أمس.



كانت المصادر، أعلنت أن حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغت 10235 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر بلغ نحو 129329 ألف طن.



كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.