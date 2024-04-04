انطلاق دفعة جديدة من لحوم الإطعام لأهالينا فى غزة من صكوك الإطعام للأوقاف

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق دفعة جديدة من لحوم الإطعام لأهالينا فى غزة من خلال مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف،انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024 م ، من أول أيام رمضان مع تخصيص جزء منه لأهل غزة بقيمة 400 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.



وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:



‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري



علمًا بأن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.