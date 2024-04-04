اليوم السابع
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بعد حادث دهس 3 طلاب وسيدة..

انتهاء إنشاء 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر فى بورسعيد

الخميس، 04 أبريل 2024 11:51 ص
انتهاء إنشاء 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر فى بورسعيد أحد المطبات
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه تم الانتهاء من إقامة 4 مطبات صناعية بشارع 23 ديسمبر، وذلك بعد حادث دهس 3 طلاب وسيدة الذي وقع الاثنين الماضي.

وأوضح المحافظ، أنه تم  تنفيذ مطبين صناعيين أمام كلية العلوم ومطبين صناعيين أمام القرية الأوليمبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة، حرصاً على سلامة المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية في حركة المشاة والسيارات .

هذا وكان محافظ بورسعيد قد وجه قبل مرور 24 ساعة، بالبدء الفوري في إقامة المطبات الصناعية ، بشارع 23 ديسمبر، خلال تفقده موقع حادث طلبة كلية العلوم، وذلك لاتخاذ عدة إجراءات فورية لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

احد المطبات
احد المطبات

 

انشاء المطب الصناعى
انشاء المطب الصناعى

 

مطب صناعي
مطب صناعي

 

 

مطب كلية العلوم
مطب كلية العلوم

 

 

مطبات القرية الإوليمبية
مطبات القرية الإوليمبية

 


 







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