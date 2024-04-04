المهندس أحمد طه يكتب: الطاقة المتجددة سلاح إستراتيجي لمواجهة الانبعاثات الكربونية

وفقا لنتائج قمة المناخ المنعقد بجمهورية مصر العربية ، أصبح استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في صناعة النفط سلاح فعال لمواجهة تغير المناخ الذي يعد تحديا كبيرا يواجه العالم اكمل على نطاق واسع ، وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن تغير المناخ ينجم عن إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة ويعد غاز ثائ اكسيد الكربون هو المصدر الرئيس للإنبعاثات الكربونية بنسبة تصل الى مايقرب من 80 % وفقا لتقرير المنظمة العالمية لحماية البيئة عام 2023.



المهندس أحمد طه

أسفرت قمة مؤتمر المناخ السابع والعشرين المنعقد بجمهورية مصر العربية عن عدة نتائج وأهداف استراتيجية لمواجهة التغير العالمي للمناخ أهمها :

أولا التوجه المباشر لاستخدام الطاقة النظيفة المتجددة في صناعة النفط والغاز بعد التأكد من قدرتها في المشاركة في صناعة النفط والغاز اقتصاديا ، والتأثير الايجابي على البيئة لمواجهة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.



ثانيا تحقيق مبدأ تحول الطاقة وهو تحول قطاع الطاقة العالمي من أنظمة إنتاج واستهلاك الطاقة القائمة على الوقود الحفري لمصادر الطاقة المتجددة .

ثالثا تحقيق مبدأ الاستدامة ف الطاقة الذي يفترض أن مصادر الطاقة محدودة ويجب استخدامها بشكل رشيد مع الأخذ ف الإعتبار الأولويات طويلة المدى والعواقب المترتبة على طرق توفير الموارد ومصادر الطاقة وترشيد الإستهلاك.

تقاريرالإنبعاثات الكربونية العالمية

جديـر بالذكـر أن وفقا لنتائج المنظمة العالمية لحماية البيئة عام 2023 تم اجراء العديد من الدراسات على الغاز الرئيسي المتسبب في الانبعاثات الكربونية وكذلك ايضا القطاعات الرئيسية المتسببة ف هذه الانبعاثات فقد تبين أن إندماج الطاقة النظيفة المتجددة تدريجيا ف صناعة النفط والغاز حلا فريدا للخروج من هذه الأزمة العالمية الراهنة.

مستجدات الطاقة المتجددة !

وفقا لنتائج المنظمة العالمية للطاقة المتجددة ، فقد حققت الطاقة المتجددة ف الآونة الأخيرة الآتية :

في العقد الماضي تم إضافة أكثر من 26 جيجاوات من قدرة التوليد المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة ، وكانت أكثر الإضافات ف مجال الطاقة الشمسية ، ارتفع متوسط الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة بمقدار عشرة أضعاف من أقل من 0.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من ( 2000 – 2009 ) إلي 5 مليارات دولار أمريكي في الفترة من (2010 – 2020 ).

الدوافع تجاه الطاقة المتجددة

انخفاض واستنزاف معدلات الخام العالمية :

حيث وفقا لمنظمة ادارة معلومات الطاقة الأمريكية فقد انخفض الاحتياط العالم لخام برنت 3.6 بليون

برميل /سنة في عام 2010 إلي 1.5 بليون برميل / سنة في عام 2022.

الدور البيئي :

في أعقاب اتفاق باريس للمناخ ف عام 2015 ، أعربت شكات النفط والغاز المتكاملة الكبري عن دعمها لتطبيق مواجهة التغيرات المناخية وأقامت مجموعات راسخة مثل مبادرة النفط والغاز للمناخ بتعزيز الجهود المبذولة لنشر الوعي المادي والمعنوي تجاه تغير المناخ واستغلال مصادر الطاقة المتجددة. ومن الجدير بالذكر أن شركات النفط الخمس الكبري المدرجة ف البورصة : إكسون موبيل، وشل، وشيفرون، وبي بي ، وتوتال تخصص الآن ما يقرب من 200 مليون دولار سنويا لحملات العلامات التجارية الت تشير ضمنا إلى التزامها باتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ.

انخفاض معدلات التكلفة :



وفقا للمنظمة العالمية للطاقة المتجددة فإنه قد انخفض متوسط التكلفة للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وانخفضت تكلفة الطاقة الكهروضوئية بشكل ملحوظ، وأصبحت أرخص بسبع مرات بين عامي



2009 -2017. ويؤدي هذا الانخفاض في تكلفة الطاقة المتجددة إلى إحداث تحول أساسي ف كيفية إدراك تكامل التقنيات المتجددة ف عمليات النفط والغاز.

تكامل التقنيات المتجددة ف عمليات النفط والغاز :



بالنظر إلى أن العمليات الأولية الخاصة بمحطات الإنتاج والفصل المبدئي ومحطات التكرير هي الأكثر استهلاكا للطاقة ف صناعة النفط والغاز، يستكشف هذا القسم إمكانية تكامل الطاقات المتجددة ف هذين المجالي. بينما نقل النفط عبر السفن والسكك الحديدية، والشاحنات لديها حاليا فرص محدودة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، حيث لا تزال هناك العديد من السبل والتداعيات لكي يمكن لهذه التقنيات أن يكون لها تأثير كبير على حد التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية.

مشروعات علي أرض مصرية

تهدف الدولة المصرية إلى تحقيق الاسثاتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة بحلول عام 2035 ونتيجة لذلك، خلال السنوات الأربـع الماضية، تبني قطاع البترول نهجا متكاملا الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف رؤية مصر2035، خاصة فيما يتعلق تحقيق التنمية المستدامة. في ابريل 2015 ، تم تأهيل شركة طاقة عربية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات شركة ذات أغراض خاصة تسمي طاقة العربية للطاقة الشمسية. وكانت قطعة الأرض

المخصصة للمشروع بمنطقة بنبان بالقرب من أسوان. وبشهر مايو 2015 أقامت شركة طاقة عربية تحالف مع شركة سولار ريزرف وهي شركة دولية مقرها الولايات المتحدة اتفاقية لتطوير 50 ميجاوات اخري بمنطة الزعفرانة بنسبة 50 % لكل جانب. ومن منظور تكامل مصادر الطاقة المتجددة هناك توقعات كبيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة المدي في مجال الطاقة المتجددة ف صناعة النفط والغاز المصرية.